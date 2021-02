Contas do FC Porto: prémios da UEFA, custos com pessoal e o prejuízo de um Dragão fechado

O FC Porto pormenorizou, em comunicado enviado à CMVM, os resultados financeiros do 1.º semestre de 2020/21. Entre outras curiosidades é possível perceber a importância que os prémios da UEFA tiveram naquele resultado, o aumento dos custos com pessoal devido a prémios a pagar ao plantel e a perda de 12 milhões de euros que os jogos à porta fechada causaram à sociedade apenas neste 1.º semestre da época. resultado positivo de 34 milhões de euros do primeiro semestre ficou a dever-se ao aumento considerável das receitas operacionais excluindo transações de passes, que subiu para os 94,7 milhões de euros, um parâmetro vitaminado pelos prémios relacionados com a Liga dos Campeões. O valor relativo a esta participação nas provas da UEFA atingiu os 55,8 milhões de euros, mais do quíntuplo do que no primeiro semestre de 2019/20, que foi de 9,4 milhões de euros.O que também aumentou foram os custos com pessoal, mas neste caso, como explicou a SAD, devido à existência de prémios relativos à temporada anterior pagos ao grupo de trabalho. Depois dos 43,5 milhões de euros do primeiro semetre homólogo, desta feita essa despesa cifrou-se nos 51,2 milhões de euros.Ao nível da transação de passes, a sociedade conseguiu um lucro de 43 milhões de euros neste primeiro semestre, em claro contraponto com o período homólogo anterior, no qual foi registado um balanço negativo de 40 milhões de euros.Outro aspeto importante é que, feitas as contas, os jogos à porta fechada no Estádio do Dragão custaram à sociedade neste primeiro semestre um valor a rondar os 12 milhões de euros, isto considerando bilhética e outras receitas associadas às partidas caseiras.