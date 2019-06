CR7 acarinha João Félix após insultos

Cristiano Ronaldo acarinhou o jovem João Félix, depois deste ter sido apupado por um grupo de adeptos à chegada ao hotel da seleção, apurou oO capitão de equipa assumiu a responsabilidade da boa integração do jovem do Benfica que, sabe o CM, vai fazer esta quarta-feira (19h45, RTP1) a sua estreia na seleção nacional como titular frente à Suíça, na primeira meia-final da Liga das Nações.João Félix, tido por muitos como o sucessor de Cristiano Ronaldo, surpreendeu o mundo futebolístico com o seu talento e o Benfica já recebeu três ofertas de 120 milhões de euros (Manchester City, Man. United e Real Madrid) para a sua contratação (mais informação nas páginas 32/33).O jovem de 19 anos esteve sempre muito próximo dos jogadores do Benfica, nomeadamente de Pizzi, Rúben Dias e Rafa. Mas o incidente em Gaia aproximou ainda mais Ronaldo de João Félix. CR7 conversou e alertou-o que essas situações são normais e que o jovem tem de aprender a superá-las.Fernando Santos até minimizou os insultos. "Mas aconteceu alguma coisa? Isso é totalmente irrelevante para o jogo com a Suíça.Os jogadores estão supermotivados para o jogo", referiu o selecionador, que garantiu que João Félix está preparado para a titularidade: "Se não estivesse pronto não estava aqui. Se foi convocado é porque está pronto a jogar se assim entender que o devo fazer".A Liga das Nações vai render ao vencedor 6 milhões de euros, valor que a UEFA disponibilizou na primeira edição do troféu.As quatro seleções participantes – Portugal, Suíça, Inglaterra e Holanda – já garantiram pela presença um ‘prize money’ de 4,5 milhões de euros.O derrotado na final soma 4,5 milhões de euros. O 3º e 4º lugares valem 3,5 e 2,5 milhões de euros, respetivamente."Dizer que hoje há mais talento e no passado não havia talento, é completamente errado. Isto não é novo. Portugal tem 20 jogadores de campo com um enorme talento e tenho de procurar a melhor equipa para ganhar o jogo", disse esta terça-feira o selecionador Fernando Santos na antevisão da partida desta quarta-feira (19h45) frente à Suíça, no Dragão, que marca o arranque da final four da Liga das Nações.O técnico, de 64 anos, espera dificuldades, e alertou para os perigos do adversário. "É uma Suíça de grande qualidade, que tem crescido muito desde 2014. Está aqui por mérito próprio. Eliminou a Bélgica e teve jogadores nas duas finais de clubes da UEFA", lembrou."Queremos muito vencer este torneio, vive-se de títulos e isso é que faz o crescimento das equipas. Sobre o apuramento para o Europeu, estaremos na luta e seguramente estaremos presentes, à semelhança do que temos feito nos últimos 20 anos, em que estivemos em todas as provas. Queremos continuar a ser uma equipa forte, respeitada na Europa e nada melhor do que ter talento e qualidade na equipa", afirmou o treinador.O alemão Felix Brych será o árbitro do encontro.Participantes na Liga das Nações e Supertaça Europeia ficam isentos de IRS e IRC a partir desta quarta-feira. A lei isenta apenas as entidades que não sejam consideradas residentes em território português.Bernardo Silva chegou motivado à seleção nacional depois da conquista da Liga inglesa."Quero terminar a época da melhor maneira com um título pela Seleção", afirmou ontem o médio, que gostava de encontrar a Inglaterra no jogos decisivo da Liga das Nações."Seria especial jogar a final contra colegas de equipa com quem partilhei momentos tão especiais esta época. Mas, primeiro, temos o jogo com a Suíça", alertou o jogador do Manchester City.Fernando Santos pôde contar com todo o plantel no treino de ontem, o último antes da partida com a Suíça.Danilo, por castigo, é a única baixa da Seleção para a partida que marca o arranque da final four da Liga das Nações.