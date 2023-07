Integrado no estágio do Al Nassr, em Albufeira, desde o início da semana, Cristiano Ronaldo tem vestido a pele de ‘líder’ ao ser um dos elementos mais interventivos nos treinos da equipa saudita. Apesar da preparação estar à decorrer à porta fechada, o CM captou imagens exclusivas do treino matinal desta quinta-feira, em que é possível ver CR7 e Luís Castro a trocar várias ideias, durante a sessão de trabalhos.









A formação árabe defronta esta noite o Farense, no Estádio Algarve, às 20h30. Ainda não é certo que o internacional português some os primeiros minutos, nesta época, uma vez que se juntou mais tarde ao estágio.

A curiosidade pela presença de Cristiano Ronaldo no Algarve tem sido muita, o que tem levado a algumas loucuras. Na quarta-feira, segundo apurou o CM, um adepto estrangeiro foi identificado pela GNR, depois de ter conseguido furar a segurança da unidade hoteleira, onde a equipa está hospedada, e ter-se aproximado do craque português.