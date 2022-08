Cristiano Ronaldo advertido pela polícia após episódio com criança autista

jovem, que tentava filmar o craque português, tem apenas 14 anos e sofre de autismo.



Nas imagens divulgadas é possível ver o astro português a

tirar o telemóvel das mãos do jovem quando se dirigia para o balneário. “O Ronaldo passou e, com terrível, terrível mau humor, atirou o telemóvel da mão do meu filho e continuou a andar”, contou na altura a mãe, Sarah Kelly, em declarações ao jornal The Liverpool Echo.

Cristiano Ronaldo foi advertido pela polícia no âmbito do caso que envolveu um jovem adepto no final do jogo do Manchester United com o Everton, a 9 de abril deste ano.O internacional português foi alvo de duras críticas depois de ter destruído o telemóvel de uma criança , num gesto de frustração. ODe acordo com a Sky News, a polícia de Merseyside revelou que "um homem de 37 anos de idade assistiu voluntariamente e foi entrevistado com cautela em relação a uma alegação de agressão e danos criminais".Cristiano Ronaldo terá atirado - com uma pancada na mão - o telemóvel de uma criança que filmava a saída dos jogadores depois do encontro em que o Manchester United perdeu com o Everton, por 1-0, a 9 de abril.