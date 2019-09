Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo nomeados para o onze do ano da FIFA

Os portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo estão nomeados para o onze do ano da FIFA, segundo uma lista publicada FIFPRO.O onze do ano será revelado no próximo dia 23 de setembro.

Guarda-redes (5)

Alisson Becker (Liverpool)

David De Gea (Manchester United)

Ederson Moraes (Manchester City)

Jan Oblak (Atlático Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defesas (20)

Jordi Alba (Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Daniel Alves (PSG/São Paulo)

JOÃO CANCELO (Juventus/Manchester City)

Daniel Carvajal (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Diego Godin (Atlético Madrid/Inter)

Joshua Kimmich (Bayern Munique)

Kalidou Koulibaly (Nápoles)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Matthijs de Ligt (Ajax/ Juventus)

Gerard Piqué (Barcelona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Andrew Robertson (Liverpool)

Alex Sandro (Juventus)

Thiago Silva (PSG)

Raphael Varane (Real Madrid)

Marcelo Vieira (Real Madrid)

Kyle Walker (Manchester City)

Médios (15)

Sergio Busquets (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Christian Eriksen (Tottenham)

Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona)

Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)

N'Golo Kante (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Arthur Melo (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Ivan Rakitic (Barcelona)

BERNARDO SILVA (Manchester City)

Dusan Tadic (Ajax)

Arturo Vidal (Barcelona)

Avançados (15)

Sergio Aguero (Manchester City)

Karim Benzema (Real Madrid)

Roberto Firmino (Liverpool)

Antoine Griezmann (Atlético/Barcelona)

Harry Kane (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Munique)

Sadio Mané (Liverpool)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (Barcelona)

Neymar (PSG)

CRISTIANO RONALDO (Juventus)

Mohammed Salah (Liverpool)

Heung-Min Son (Tottenham)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suárez (Barcelona)

@FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the men's #World11 of 2019



For the first time in years the @premierleague has the most shortlisted players...



Read more here https://t.co/Ma85gvdRXa#FIFAFootballAwards #TheBest #OneStage pic.twitter.com/UhE3qHK0uz