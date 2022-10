Cristiano Ronaldo foi castigado pelo Manchester United após a polémica no jogo com o Tottenham. O clube confirmou esta quinta-feira que o craque português falha o jogo de amanhã com o Chelsea, sem dar mais esclarecimentos.



Mas a imprensa inglesa avançou novos pormenores do escândalo. Não só CR7 deixou o banco de suplentes antes do final do jogo em que o United venceu os spurs (2-0), ausentando-se inclusive de imediato do estádio, como se terá recusado a entrar em campo por volta dos 87 minutos, para disputar os instantes finais da partida, quando Ten Hag fez outras duas substituições.









