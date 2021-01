Cristiano Ronaldo marcou esta quarta-feira o primeiro golo da vitória (2-0) que valeu a Supertaça de Itália à Juventus. É o quarto título do português na ‘Juve’ (duas Ligas italianas e duas Supertaças) e o 33º da sua carreira como futebolista, somando os troféus conquistados ao serviço de Sporting, Man. United, Real Madrid, Juventus e seleção nacional.





Aos 35 anos, uma vez mais CR7 foi decisivo. Num jogo muito disputado a meio-campo e em que a ‘Vecchia Signora’ manifestou falta de criatividade no último terço, o avançado português foi responsável por praticamente todas as oportunidades de golo do campeão italiano em título.