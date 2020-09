Cristiano Ronaldo com um pé fora do jogo de Portugal

Cristiano Ronaldo tem uma infeção num dedo do pé direito e, apurou o, pode não recuperar a tempo de defrontar a Croácia amanhã, no Dragão, na primeira jornada da Liga das Nações. O capitão da seleção nacional não treinou ontem no relvado e fez apenas trabalho de ginásio. Segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o craque "está a realizar tratamento com antibiótico" e a Unidade de Saúde e Performance (USF) "reavaliará diariamente a situação clínica do jogador".E se CR7 ainda está em dúvida, certo é que Renato Sanches está indisponível para o jogo com a Croácia e para a visita à Suécia, na terça-feira. O médio, que desde segunda-feira tinha treinado sem limitações, foi ontem dispensado após avaliação da USF. A FPF não divulgou a lesão em causa, mas osabe que se trata de um problema muscular.Sem Renato Sanches, José Fonte, colega do médio no Lille, passa a ser o único jogador de campo que já disputou encontros oficiais esta época (a Liga francesa está em curso). A falta de ritmo competitivo dos futebolistas - vários integraram o estágio diretamente vindos de férias - é uma das principais preocupações do selecionador, Fernando Santos, que espera um jogo exigente frente aos croatas, apesar das ausências de Modric e Rakitic.Bernardo Silva, aliás, deu conta disso mesmo. "A Croácia é uma seleção muito forte. São vice-campeões do Mundo e não é preciso grandes palavras para perceber a dificuldade que vai ser este jogo, mas Portugal quer sempre ganhar", afirmou ontem o médio, admitindo: "As expectativas são altas."