Cristiano Ronaldo compra 'penthouse' mais cara de Portugal. Saiba quanto custou

Cristiano Ronaldo comprou o apartamento mais caro de Portugal. O futebolista português realizou a compra em nome próprio e pagou por transferência bancária. Segundo avança o Jornal Económico, o apartamento foi vendido em agosto do ano passado e custou 7,35 milhões de euros.

De acordo com a publicação, o jogador da Juventus visitou a casa entre junho e julho de 2019, antes de avançar com a compra. A "penthouse" tem 287 metros de área coberta e uma vista panorâmica de 360 graus sobre Lisboa.

Comercializado pela "Vanguard Properties", o apartamento tem uma lareira central, casa de banho privada em todos os quartos, e um terraço de 260 metros com churrasqueira, jardim e piscina.

Situado na esquina da rua Castilho com a Padre António Vieira, o edifício oferece, como áreas comuns, ginásio, sauna, sala de cinema e piscina interior.



A "penthouse" comprada pelo futebolista português situa-se no 13.º andar do edífico Castilho 203, em Lisboa.