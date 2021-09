Cristiano Ronaldo dispensado do estágio da Seleção Nacional

Cristiano Ronaldo foi dispensado do estágio da Seleção Nacional, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.O avançado português, que na última partida pela equipa das quinas chegou aos 111 golos com a camisola do país, viu o cartão amarelo na sequência dos festejos do segundo golo (que deu a vitória por 2-1 frente à Irlanda) e vai falhar assim o duelo com o Azerbaijão, para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022.O craque luso esteve esta quinta-feira inserido na sessão de treinos da Seleção Nacional, mas não estará presente no encontro do próximo dia 7.