Cristiano Ronaldo diz que "faltam limar algumas coisinhas" entrar com o "pé direito" no Euro2020

O avançado Cristiano Ronaldo garantiu hoje que o "trabalho está feito", mas ainda "faltam limar algumas coisinhas" para Portugal iniciar a defesa do título no Euro2020 de futebol, com uma vitória diante da anfitriã Hungria, na terça-feira.

Antes da comitiva deixar a Cidade do Futebol, em Oeiras, após a realização do último treino em solo luso, para rumar a Budapeste, Hungria, onde vai ficar concentrada, o capitão da equipa das 'quinas' falou aos canais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Tenho trabalhado bem, eu e os meus companheiros, o nosso corpo técnico também. Temos estado muito concentrados. Aquilo que eu espero e desejo é que as coisas possam sair da melhor maneira, porque o trabalho está feito, faltam limar algumas coisinhas. Agora é a bola rolar, para que Portugal possa fazer o seu melhor, que é começar com o pé direto e ganhar à Hungria", afirmou.

O avançado dos italianos da Juventus, que na quarta-feira apontou um dos quatro golos de Portugal, no último jogo de preparação, ante Israel (4-0), dirigiu-se aos portugueses para dar conta "do pensamento positivo" no seio do campeão europeu e assegurar que "as coisas vão correr bem".

"O que os portugueses podem esperar é o mesmo de sempre: uma seleção com muita ilusão, com muita ambição, com pensamento positivo de que as coisas vão correr bem. E nós todos, não só jogadores, mas também todos os portugueses no nosso país e fora também, pensarem positivo, que eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem", manifestou.

A comitiva lusa partiu esta quinta-feira para a capital magiar, às 15h00, estando prevista a chegada para as 18h50 (hora de Lisboa).

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, dia 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.