Cristiano Ronaldo é favorito à Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo está de novo em grande no futebol mundial e já é apontado como um dos principais favoritos a conquistar a Bola de Ouro, que poderá ser a sexta do seu palmarés.

"Sair de um ambiente confortável como o Real Madrid para um novo campeonato e para a Juventus, ganhando a Supertaça e a Liga italiana, só está ao alcance dos melhores".





A análise foi feita pelo jornal espanhol ‘Marca’ num longo artigo que destaca ainda outros feitos do craque português de 34 anos na última temporada."Os números falam, não enganam. Que mais posso fazer", disse há poucas semanas CR7 sobre a possibilidade de conquistar de novo o troféu de melhor do Mundo.Marcou o golo que deu a Supertaça em Itália , foi o melhor jogador do campeonato italiano, o primeiro jogador a alcançar as 100 vitórias na Champions e aumentou o registo de melhor marcador da Liga milionária com 125 golos. E também foi decisivo na vitória de Portugal na Liga das Nações (1-0, na final diante da Holanda).

É ainda o único jogador a marcar em todas as fases finais das principais provas por seleções - Mundial, Europeu, Taça das Confederações e Liga das Nações. Em termos de golos, marcou 28 em todas as provas pela Juventus (menos, só no Sporting e em cinco das seis épocas em que representou o Man. United).

Van Dijk é forte candidato

O central holandês Virgil van Dijk é apontado como um dos grandes favoritos a conquistar o troféu de melhor do Mundo. O jogador do Liverpool, de 28 anos, conquistou a Liga dos Campeões pelos ‘reds’, foi eleito o melhor jogador da Premier League e alcançou a final da Liga das Nações com a Holanda. O colega da equipa Mané, o francês Mbappé (PSG) e o argentino Messi são outros dos candidatos.

Argentina ‘trama’ Messi

Messi é um crónico candidatos a vencer a Bola de ouro. Conquistou a Liga e a Supertaça espanholas. Em 2018/19 foi o melhor marcador em Espanha com 36 golos (51 na época). Faltou apenas a conquista pela seleção Argentina da Copa América (perdeu nas ‘meias’ com o Brasil, 2-0).



SAIBA MAIS

2008

foi o ano do primeiro troféu de melhor do Mundo. Na altura, Ronaldo representava os ingleses do Manchester United.



Transferências de milhões

Em 2009, o Real Madrid pagou 94 milhões de euros ao Manchester United. Nove anos depois, a Juventus pagou 117 milhões para contratar CR7.

Campeonato da Europa

Além das cinco Champions do currículo, a mais importante conquista de CR7 foi o Campeonato da Europa, em 2016.