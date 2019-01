Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo entrega Supertaça de Itália à Juventus

"É apenas o começo", disse o craque português depois da conquista do título.

"É apenas o começo", disse esta quarta-feira Cristiano Ronaldo, após a Juventus ter vencido o Milan, por 1-0, e conquistado a Supertaça de Itália, num jogo que se realizou em Jeddah, na Arábia Saudita.



CR7 marcou o golo da Juve, aos 61’, de cabeça, e elevou para 28 o número de troféus que já ganhou na sua carreira. Com João Cancelo no onze, a Juventus foi sempre a melhor equipa em campo, frente a um Milan que ficou com 10 elementos aos 74’, por expulsão de Kessié.



"Vamos desfrutar deste troféu, que era o nosso primeiro objetivo, e depois dar conta do resto. Agora voltamos a trabalhar, porque a Serie A é longa e depois há a Champions, o mais importante objetivo de todos", prometeu Ronaldo.