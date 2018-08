Cristiano Ronaldo feliz pelo "dia emocionante" da estreia na Juventus

"Obrigado a todos os adeptos pelo enorme carinho", escreveu no Instagram o internacional português.

O primeiro golo com a camisola da Juventus deixou o internacional português Cristiano Ronaldo satisfeito, com o futebolista a assumir ter vivido um "dia emocionante" na vitória (5-0) dos heptacampeões de Itália frente à equipa B."Um dia emocionante, numa atmosfera especial que reflete a história vencedora da Juventus. Obrigado a todos os adeptos pelo enorme carinho", escreveu o avançado, de 33 anos, numa mensagem publicada em italiano na rede social Instagram.Ronaldo inaugurou o marcador aos sete minutos, quando estava isolado, depois de uma boa assistência de Bernardeschi. Os restantes golos da 'Juve' foram apontados por Capellini (17 própria baliza), Dybala (30 e 40) e Marchisio (54), tendo o jogo terminado aos 72 minutos, devido à já tradicional invasão de campo no jogo de pré-época entre a equipa principal e a formação secundária da Juventus.A estreia do detentor da Bola de Ouro pelos 'bianconeri' motivou uma enorme euforia entre os adeptos, atraindo mais de cinco mil pessoas à pequena localidade de Villar Perosa, onde se disputou o encontro, e que obrigou à presença de um contingente policial de cerca de 600 elementos.