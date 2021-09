Cristiano Ronaldo terá de cumprir quarentena antes de ser apresentado no Manchester United

Cristiano Ronaldo terá de cumprir um período de cinco dias de quarentena antes de ser apresentado no Manchester United, avança esta quinta-feira a RTP3.De acordo com a mesma fonte, esta é uma regra imposta pela Premier League que obriga os jogadores a cumprirem cinco dias de isolamento na chegada ao país, devido ao facto de Portugal estar na lista amarela do Reino Unido.A RTP3 avança ainda que fonte oficial do clube confirmou que o craque luso não será apresentado aos adeptos até ao próximo dia 11, altura em que o Manchester United recebe o Newcastle, em jogo da quarta jornada da Premier League, que deverá marcar a estreia de CR7 pelos red devils.Recorde-se que Cristiano Ronaldo viu o cartão amarelo frente à Irlanda após tirar a camisola nos festejos do golo 111 pela Seleção Nacional, que deu a vitória por 2-1 e que o retirou do próximo compromisso oficial da equipa das quinas na fase de qualificação para o Mundial do Qatar'2021, frente ao Azerbaijão.