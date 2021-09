Cristiano Ronaldo volta a marcar e Manchester United vence no terreno do West Ham

O português Cristiano Ronaldo voltou, este sábado, a marcar pelo Manchester United, mas foram Lingaard e David de Gea que 'brilharam' na vitória sobre o West Ham, por 2-1, em jogo da quinta jornada da Liga inglesa de futebol.

Em Londres, os 'hammers' colocaram-se em vantagem aos 30 minutos, por intermédio de Mohamed Benrahma, só que o avançado luso repôs a igualdade pouco depois, aos 35, e assinou o quarto golo em três jogos oficiais disputados pelos 'red devils', que também contaram com Bruno Fernandes no 'onze'.

A reviravolta do United chegaria aos 89 minutos, pelo pé direito do suplente Jesse Lingard, que acertou um excelente remate em arco e marcou à equipa que representou na temporada passada, por empréstimo.

Contudo, a emoção não se ficou por aí e o Estádio Olímpico de Londres foi 'palco' de uma cena digna de 'filme' no tempo de compensação: o West Ham conquistou uma grande penalidade, por mão de Luke Shaw dentro da área, e o técnico dos londrinos, David Moyes, colocou em campo o experiente Mark Noble, especialista em castigos máximos, que, no entanto, viu o guarda-redes David de Gea 'voar' para a defesa e segurar o triunfo do United, aos 90+5 minutos.

Pouco dias depois de uma estreia 'desastrosa' na Liga dos Campeões, com um desaire frente ao Young Boys (2-1), o Manchester United mantém-se firme no topo da Premier League, em igualdade com o Liverpool, ambos com 13 pontos.

Logo atrás desta dupla surge o surpreendente Brighton, que terminou a última edição da prova num modesto 16.º lugar e que agora surge em terceiro, com 12 pontos, graças a uma vitória por 2-1 na receção ao Leicester.

Neal Maupay, aos 35 minutos, de grande penalidade, e Danny Welbeck, aos 50, assinaram os tentos dos 'seagulls', antes de Jamie Vardy reduzir para os 'foxes', aos 61, numa partida em que o internacional luso Ricardo Pereira integrou o 'onze' dos visitantes.

A quinta jornada da Premier League encerra este sábado, com o Tottenham (sétimo, com nove pontos), treinado por Nuno Espírito Santo, a receber o Chelsea (quinto, com 10), a partir das 16:30 (hora de Lisboa).