Cristina Ferreira com elogios para Bruno Lage: "Gosto de gente que prova que merece"

Cristina Ferreira ja reagiu ao título do Benfica com palavras para Luís Filipe Vieira e Bruno Lage."Senhor presidente aqui ainda não sabia que Bruno Lage iria agarrar a oportunidade. Hoje merece o aplauso. Gosto de gente que prova que merece. Não o conheço mas acho que aquilo que conseguiu é merecedor de análise e atenção. A parte boa do futebol", considerou a apresentadora da SIC no Instagram.Recorde-se que Luís Filipe Vieira foi convidado de Cristina Ferreira no primeiro "Programa da Cristina" na SIC. Rui Vitória acabara de deixar o clube e ainda não se sabia que Lage iria ser aposta até fim da época.