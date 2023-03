Dani Alves vira estrela na prisão: organiza jogos de futebol e detidos pedem-lhe autógrafos

Detido há praticamente dois meses em Barcelona, Dani Alves parece estar acomodado à sua situação, segundo avança o portal espanhol 'Servimedia', tendo-se tornado numa estrela no centro penitenciário de Brians 2.O defesa brasileiro viu a justiça espanhola negar provimento ao recurso interposto pelos seus advogados, no sentido de reverter a prisão preventiva, e mais recentemente a mulher, Joana Sanz, avançou com o divórcio. Razões mais do que suficientes para o futebolista, de 39 anos, ficar preocupado com o seu futuro.Mas ao que parece o ex-jogador do Barcelona terá aceitado as coisas como são. Depois de inicialmente ter passado por um período de alguma angústia, o portal 'Servimedia' conta agora que Dani Alves está perfeitamente integrado na prisão, tendo-se tornado numa espécie de estrela em Brians 2.Participa e promove jogos de futebol, recebe inúmeras solicitações para dar autógrafos, sendo que muitos reclusos pedem-lhe também roupa desportiva...Dani Alves foi acusado de violar uma mulher de 23 anos na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado, numa discoteca. Está em prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro.