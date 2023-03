Daniel Bragança ainda não jogou esta época devido a lesão grave, mas está a ser preparado por Rúben Amorim para constituir um dos principais ‘reforços’ da equipa do Sporting para a nova temporada, apurou o Correio da Manhã.



O médio ofensivo, de 23 anos, fez uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior num jogo-treino com o Estoril na pré-época.









Ver comentários