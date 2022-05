Darwin Núñez, avançado do Benfica, é o alvo principal do PSG para reforçar o ataque da equipa em 2022/2023 e ocupar a vaga de Kylian Mbappé.



O interesse não é novo, mas nos últimos dias tem aumentado, segundo revela o jornal francês ‘L’Equipe’. Com a provável saída de Mbappé e ainda Icardi e Di María, o emblema parisiense já procura alternativas para o ataque, até porque nem Neymar tem presença assegurada na equipa dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira.









