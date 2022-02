Darwin dá asas à águia e Benfica bate Tondela por 3-1

O Benfica regressou esta segunda-feira às vitórias ao bater o Tondela, por 3-1, com uma exibição segura e alguns laivos de nota artística, como foi a jogada do golo de Everton e o golão de Darwin.









As águias entraram em campo ainda com os fantasmas das derrotas com o Sporting na Taça da Liga (1-2) e com o Gil Vicente na Luz (1-2). Notou-se a vontade de querer resolver a partida o mais cedo possível, mas o desacerto na frente foi evidente. Gonçalo Ramos até teve um golo nos pés mas permitiu a defesa de Trigueira.

O Tondela não quis prestar vassalagem ao Benfica e pressionou alto e rápido. Criou mesmo alguns problemas à defesa encarnada, que ainda tremeu com grande facilidade. E os tondelenses até marcaram um golo por Boselli (20’), que acabou por ser anulado devido a um fora de jogo de 24 centímetros no início da jogada.





Este lance teve o condão de acordar definitivamente a equipa do Benfica. Everton inaugurou o marcador, numa jogada bonita em que fez uma tabelinha com Grimaldo antes de rematar para o 1-0.





As águias cresceram, mas Paulo Bernardo rematou fraco à figura do guarda-redes quando estava em boa posição.





Havia mais Benfica, e Everton, com um remate de longa distância (34’), obrigou Trigueira a defesa difícil, mas a bola ainda embateu na trave. Quatro minutos volvidos foi a vez de Darwin acertar no poste.





O Tondela lá fez prova de vida no final da primeira parte, primeiro por um livre de João Pedro e depois num remate de Boselli ao lado, apesar de estar em boa posição.





Na etapa complementar, mesmo sem acelerar muito, o Benfica acabou por fazer o 3-0. Desta feita por Gonçalo Ramos, após assistência de Everton.





Tudo corria bem às águias e a expulsão de Neto Borges (duplo amarelo) acabou por facilitar ainda mais a vitória.





Nélson Veríssimo começou, então, a gerir o plantel e a pensar em novas batalhas. A equipa ressentiu-se dessas alterações e já perto do final da partida sofreu um golo. Um canto tenso e Quaresma, central que está emprestado pelo Sporting ao Tondela, antecipou-se a Henrique Araújo e a Lázaro para fazer o tento de honra.





As águias seguem no terceiro lugar a seis pontos do Sporting (2º) e a 12 do líder FC Porto.







positivo e negativo





+ Com Darwin é diferente



O uruguaio Darwin traz mais acutilância e classe ao ataque do Benfica. Regressou à equipa, após ter estado na sua seleção, e notou-se de imediato melhoras. Além disso, o segundo golo do Benfica é uma verdadeira obra de arte.



- Neto Borges e a expulsão



O jogo nunca esteve fácil para o Tondela, que revelou vontade e empenho. Num duelo claramente desigual, a expulsão de Neto Borges, com a sua equipa a perder já por 0-3, retirou qualquer hipóteses de lutar por um resultado melhor.



arbitragem

Arbitragem segura



João Pinheiro teve uma arbitragem segura. Bem ao anular o golo ao Tondela por um fora de jogo de Salvador Agra de 24 centímetros e a expulsar Neto Borges que pisou Darwin e justificou o amarelo, que por sinal foi o segundo neste jogo.





gil dias confirmado para a champions



A UEFA divulgou esta segunda-feira a lista oficial de inscritos do Benfica para os oitavos de final da Champions (joga com o Ajax a 23 deste mês e a 15 de março), com Gil Dias a ser o único elemento integrado em relação à fase de grupos.



Momentos do jogo

20’

Boselli marca um golo, após assistência de Salvador Agra, mas o VAR deteta um fora de jogo no início da jogada, anulando o lance por 24 centímetros e repondo o o empate a zero.



23’

Everton aproveita uma jogada de contra-ataque e faz tabelinha com Grimaldo, acabando por inaugurar o marcador. Um golo que trouxe mais tranquilidade à equipa.



34’

Darwin recebe a bola, puxa-a para o lado direito e remata forte e colocado para o 2-0. Trigueira ainda voou mas não teve qualquer hipótese de defender o remate do uruguaio.



"Objetivo é chegar ao 2.º lugar"

"Fizemos aquilo que nos competia que era ganhar o jogo. O objetivo passa agora por chegar ao segundo lugar e sabemos que temos de ter grande consistência nas nossas exibições para conseguir resultados", disse esta segunda-feira Nélson Veríssimo, após o triunfo em Tondela.

O treinador do Benfica reconheceu que já esperava dificuldades nesta partida, mas deu os parabéns aos seus jogadores pela "forma como abordaram o jogo" e "como têm trabalhado ao longo destas semanas".



"Julgo que a nossa vitória é inquestionável, jogámos um futebol muito positivo e conseguimos materializar em golos. Temos de continuar o nosso processo, nem tudo está bem, há muitas coisas que temos de melhorar, mas esta terça-feira isso já foi notório", acrescentou Veríssimo, realçando que a "equipa está num processo": "Fomos pedindo coisas diferentes, perante a forma de jogar da equipa, e temos de ter tempo para que essas dinâmicas sejam criadas. É um processo que tem sido feito com o comboio em andamento, mas é a nossa realidade. Acima de tudo, é sublinhar a forma como os jogadores se entregaram."



Pizzi é esta terça-feira apresentado

O Basaksehir vai apresentar esta terça-feira o médio Pizzi por empréstimo do Benfica. O jogador, que já não integrou a convocatória desta segunda-feira frente ao Tondela, chega cedido por seis meses sem opção de compra. O mercado turco encerra apenas esta terça-feira.



Chiquinho confirmado

O Benfica oficializou esta segunda-feira o empréstimo de Chiquinho ao Giresunspor, da Turquia, até ao final da época. As águias não confirmaram se o clube turco fica ou não com opção de compra do médio.



Por onde andava este ataque?

Odysseas – Grande intervenção a remate de Dos Anjos e duas saídas corajosas. Defendeu para a frente no lance do 1-3 de Quaresma.

Lázaro – Sentiu muitas dificuldades para travar Agra.

Otamendi – Um pronto-socorro. Jogou muito na antecipação e foi quase sempre bem sucedido.

Vertonghen – Algumas dificuldades iniciais. Ainda assim, seguro.

Grimaldo – Com a habitual propensão atacante, foi decisivo no passe para o golo de Everton. Depois no 3-0 teve papel fundamental.

Weigl – Lutou muito mas teve algumas falhas.

Paulo Bernardo – Bem nos duelos a meio-campo e a aparecer em zonas avançadas.

Rafa – Sempre muito desligado do jogo.

Gonçalo Ramos – Podia ter feito melhor logo a abrir. Marcou à ponta de lança e depois desperdiçou o bis.

Darwin – O Benfica sentiu a sua falta. Um golaço sem hipóteses. Atirou ainda uma bola ao poste.

Diogo Gonçalves – Pouca produção atacante.

Taarabt – Mostrou vontade.

Meité – Refrescou a zona do meio-campo.

Henrique Araújo – Quase nunca tocou na bola.

Radonjic–Um cruzamento.