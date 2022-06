Darwin Núñez eternamente grato aos adeptos do Benfica

O internacional uruguaio Darwin Núñez despediu-se esta terça-feira do Benfica, depois de formalizada a sua transferência para o Liverpool, da Liga inglesa de futebol, mostrando-se "eternamente agradecido" pelo carinho que recebeu dos adeptos 'encarnados' na sua passagem pelo clube.

"Não tenho palavras para agradecer aos adeptos do Benfica, não tenham dúvidas que sempre vão ser parte de minha família", escreveu o jogador nas redes sociais.

O Benfica comunicou esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a transferência de Darwin Núñez para os 'reds', formalizando a venda por 75 milhões de euros, mais 25 por objetivos.

O clube 'encarnado' já tinha anunciado um acordo na madrugada de segunda-feira, confirmando "a transferência dos direitos do jogador".

"Cheguei só mas parto com o carinho e com todo o apoio que me deram estes dois anos. Minha família e eu estamos eternamente agradecidos", acrescentou ainda o uruguaio, que já foi apresentado oficialmente como jogador do Liverpool.

A 'despedida' do Benfica antecede uma outra publicação, em que Darwin aparece com a camisola dos 'reds' vestida e que tem como legenda as frases "A sonhar como uma criança" e "Os sonhos tornam-se realidade".

O internacional uruguaio é a segunda transferência mais cara de sempre do futebol português, depois dos 120 ME pagos pelo Atlético de Madrid aos 'encarnados' por João Félix em 2019, e pode vir a ser o maior investimento da história do Liverpool, depois dos mais de 84 ME gastos no defesa neerlandês Virgil van Dijk.

Darwin chegou ao Benfica na época 2020/21, proveniente do Almeria, com os 'encarnados' a pagarem 24 ME pelo passe do avançado, ficando o clube espanhol com direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência.

O Almeria foi a primeira experiência do avançado no futebol europeu, clube onde apenas esteve uma temporada, depois de ter feito a formação e subido à equipa principal dos uruguaios do Peñarol.

Na primeira época no Benfica, Darwin alinhou em 44 jogos nas diferentes competições, com 14 golos marcados e 11 assistências. Já na temporada que agora terminou, o avançado disputou 41 jogos, com 34 golos apontados e quatro assistências, sagrando-se o melhor marcador da I Liga portuguesa de futebol, com 26 tentos.

O dianteiro esteve ainda em destaque na última edição da Liga dos Campeões, com um golo decisivo nos oitavos de final, frente ao Ajax, e depois, com tentos nas duas mãos frente ao Liverpool, nos 'quartos', insuficientes para afastar os ingleses, que foram batidos na final pelo Real Madrid, por 1-0, em Paris.

Nos 'reds', Darwin vai encontrar o avançado luso Diogo Jota e o colombiano Luis Díaz, contratado ao FC Porto em janeiro.