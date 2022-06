David Neres é o extremo que Roger Schmidt quer para a nova temporada e os milhões da venda de Everton para o Flamengo vão servir para concluir um negócio que há muito está alinhavado, sabe o Correio da Manhã.



Assim que chegou a acordo com o Benfica e começou a definir o plantel para a nova temporada, o técnico alemão definiu que Cebolinha não seria uma primeira escolha e que Neres, jogador do Shakhtar que bem conhece dos tempos do Ajax, era o pretendido para jogar nas faixas.









Ver comentários