De Tomas e Vinícius: Dupla atacante do Benfica afina pontaria

Raul de Tomas e Vinícius marcaram esta quarta-feira na vitória (2-0) do Benfica frente ao Alverca, em jogo de preparação. Bons indicadores da dupla hispano-brasileira, que deverá ser titular no jogo da Taça de Portugal (próximo dia 18) diante do Cova da Piedade, apurou oCom a ausência de Seferovic (está ao serviço da seleção suíça), De Tomas e Carlos Vinícius têm sido alvo de atenção especial por parte da equipa técnica de Bruno Lage.Melhorar os índices de confiança e de eficácia têm sido a principal preocupação dos responsáveis encarnados. Os números são claros: o espanhol (24 anos) custou 20 milhões de euros e só marcou um golo em jogos oficiais; o brasileiro (24) custou 17 milhões e apontou dois golos.Esta quarta-feira, no jogo-treino com a equipa do Campeonato de Portugal (que defronta o Sporting na próxima ronda da Taça de Portugal, dia 17), a dupla mostrou bons momentos que acabaram por culminar em golos.sabe que Lage ficou agradado com a exibição de ambos e já não terá dúvidas em apostar nos dois como dupla atacante no encontro com o Cova da Piedade. Apesar de ser um jogo, à partida, de menor dificuldade, será um forte teste para o que se segue.As águias recebem depois o Lyon (dia 23) para Liga dos Campeões e uma vitória é fundamental para a equipa seguir em frente na prova depois de duas derrotas com o Leipzig (1-2) e Zenit (1-3).Para o jogo com o Cova da Piedade, Lage deve fazer várias alterações no onze. Zlobin, Nuno Tavares, Samaris, David Tavares, Cervi, Caio Lucas e Jota deverão ter nova oportunidade na equipa inicial.