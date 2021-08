“Fizemos três bons jogos e queremos dar-lhes sequência. Historicamente, os resultados têm sido equilibrados, mas nos últimos anos o Sp. Braga tomou a dianteira, deu um passo em frente. Mas ao entrarem em campo, as equipas vão procurar vencer. Respeitamos o V. Guimarães, que tem pontos fortes, que vamos tentar esconder, e pontos fracos que tentaremos aproveitar ao máximo”, disse Carlos Carvalhal, técnico arsenalista, na antevisão do dérbi deste domingo.



Já Pepa, treinador dos vimaranenses, afirmou que a equipa deve ser “inteligente” taticamente e “roçar a perfeição” para derrotar o rival. “Temos de ter a paciência de perceber que o jogo tem 90’ e acreditar sempre. Temos de fazer com que o ritmo de jogo seja aquele que queremos”, salientou.