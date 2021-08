Como era esperado, os grandes rivais do Minho proporcionaram este domingo um belo espetáculo de futebol. O dérbi minhoto terminou empatado a zero mas, indiscutivelmente, merecia golos.





O Vitória, muito personalizado e a jogar no campo todo, criou a primeira oportunidade logo aos 5’, com Estupiñan a desperdiçar de forma incrível. O Sp. Braga respondeu à letra pelos irmãos Horta. Primeiro, foi Ricardo a obrigar Trmal a uma boa defesa (13’) e depois André atirou ao poste (24’). Num jogo tecnicamente evoluído e emocionante, perto do intervalo seria Quaresma a perder tempo de remate quando já só tinha Matheus pela frente.