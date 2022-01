A derrota do Sporting em casa com o Sp. Braga (1-2), no sábado, para o campeonato, veio dar um acréscimo de motivação ao Benfica.Depois da má exibição em Arouca e do ambiente tenso que se sentiu no seio do grupo apesar da vitória (2-0), os jogadores já mostraram outra alegria no treino deste domingo, na preparação para o jogo desta terça-feira (19h45, Sport TV 1) com o Boavista, para a ‘final four’ da Taça da Liga, em Leiria.