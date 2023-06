Di María comunica saída da Juventus ao fim de uma época

O futebolista internacional argentino Di María despediu-se esta terça-feira da Juventus, numa mensagem na rede social Instagram em que comunica a sua saída e diz partir com o "sabor amargo" de não ter podido ajudar o clube a conquistar títulos.

"Chegou ao final uma etapa difícil e complicada. Vou com a tranquilidade de ter dado tudo para ajudar o clube a continuar a conquistar títulos, mas não o consegui. Vou com esse sabor amargo, mas com a felicidade de sair com muitos amigos", referiu o campeão mundial pela Argentina.

Angél Di María, de 35 anos, agradeceu também aos companheiros da 'Juve', explicando que o fizeram sentir em casa desde o primeiro dia, quando chegou ao clube italiano em 2022, proveniente do Paris Saint-Germain.

Nesta época, Di María defrontou o Benfica na fase de grupos da última edição da Liga dos Campeões, bem como o Sporting, nos quartos de final da Liga Europa.

A imprensa tem especulado com a hipótese do internacional regressar ao Benfica, clube que representou entre 2007/08 e 2009/10, e pelo qual se sagrou campeão, saindo ao fim dessas três épocas para os espanhóis do Real Madrid.