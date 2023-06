Diogo Costa deve sair do FC Porto com desconto

O FC Porto deverá ser forçado a vender Diogo Costa abaixo do valor da cláusula de rescisão. O presidente Pinto da Costa tem insistido em encaixar 75 milhões de euros com a saída do guarda-redes, mas tudo indica que terá de fazer um desconto para fechar o negócio até ao fim deste mês, apurou o CM.



Como admitiu o administrador Fernando Gomes, o FC Porto terá que vender um ou mais jogadores até 30 de junho, para fechar o exercício financeiro da época 2022/23 com o lucro necessário para respeitar as regras impostas pela UEFA.









