“Diogo Costa é o presente e o futuro”, afirma Pinto da Costa na renovação do jogador

"O Diogo representa o presente e o futuro. Vai ter muitos momentos de glória.” Estes foram alguns dos elogios que Pinto da Costa, presidente do FC Porto, utilizou no dia em que o guarda-redes, de 22 anos, renovou até 2026.









Numa cerimónia em pleno relvado do Estádio do Dragão e que contou com a presença de duas antigas glórias das redes portistas (Vítor Baía e Helton), o jogador formado no FC Porto agradeceu as palavras: “É um orgulho enorme representar o clube de coração, desde que nasci. Vou dar tudo por este clube. Usar a camisola 99 é uma grande responsabilidade, quero que o número continue a ser reconhecido por todos. Tenho a responsabilidade de o carregar rumo aos êxitos e, para mim, é sempre um prazer enorme representar este clube”. “Tem o mundo a seus pés”, disse Vítor Baía ao Porto Canal. Já Helton diz ter visto desde cedo a “grandeza e talento” de Diogo Costa. O guarda-redes tem sido titular absoluto esta temporada, ganhando o lugar que na época passada pertenceu ao argentino Marchesín.

Entretanto, o FC Porto começou a preparar o jogo da Champions com o AC Milan, na terça-feira. Taremi e Corona já marcaram presença no Olival, ao contrário dos colombianos Luis Díaz e Uribe, que só hoje se juntam ao restante grupo. Mbemba esteve ausente do treino devido a lesão contraída na seleção do Congo.