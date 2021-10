Defesa Mbemba em trabalho de ginásio e falha treino do FC Porto

O defesa central Chancel Mbemba falhou hoje o treino do FC Porto, para efetuar "trabalho de ginásio", a poucos dias do encontro da Taça de Portugal de futebol, diante do Sintrense, revelaram hoje os 'dragões'.

De acordo com a nota publicada no site oficial do clube da invicta, além de Mbemba, que esteve ao serviço da seleção da República Democrática do Congo, também o médio luso-brasileiro Otávio figura no boletim clínico, mas já treina de "forma condicionada", tal como já tinha acontecido na terça-feira.

No apronto de hoje, o técnico portista Sérgio Conceição já teve à disposição os portugueses Diogo Costa, Pepe, João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição, enquanto Marko Grujic (Sérvia), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão), todos ao serviço das respetivas seleções, devem apresentar-se nos próximos dias.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 10:30, no centro de treinos do Olival, tendo em vista o encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcado para sexta-feira, às 18:45, em Massamá, com o Sintrense.