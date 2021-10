Luis Díaz é um dos jogadores do momento no FC Porto e aquele que poderá render mais dinheiro aos cofres portistas. Em Inglaterra são vários os clubes interessados no colombiano, mas a SAD só aceita começar a negociar por um valor a rondar os 50 milhões de euros , apurou o CM.O Everton é apenas o último dos clubes que estão interessados no melhor marcador da liga portuguesa, com seis golos.