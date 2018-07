Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direção do belenenses assume rotura total com a SAD do clube

Patrick Morais de Carvalho aponta o dedo ao líder da SAD, Rui Pedro Soares.

Por Francisco Laranjeira | 11:45

O presidente do Belenenses (clube), Patrick Morais de Carvalho, apresentou ontem o novo diretor desportivo.



José Taira, antigo jogador dos azuis, foi a escolha da direção, que confirmou o "ponto final" nas relações com a SAD. Em conferência de imprensa, no Estádio do Restelo, o líder belenense teceu acusações à sociedade que gere o futebol profissional, lamentando a "fuga e o roubo" dos atletas sem qualquer tipo de "negociação".



"Esta fuga é de uma equipa que é nossa e estão aqui as taças para que não haja dúvidas. Somos a quarta grande potência do futebol português. De repente, roubaram-nos a equipa sem nenhuma negociação. É o ponto final", frisou Morais de Carvalho.



Para o presidente, o projeto para o clube está bem delineado: "É o primeiro dia do resto da vida do Belenenses. Vamos reerguer-nos, com uma estrutura a sério e competência. Serão atletas com forte ligação ao Belenenses, que passaram na nossa formação e com grande compromisso", prometeu.



O diretor desportivo, José Taira, sabe das dificuldades. "É um projeto a cinco anos, em que se pretende colocar o Belenenses no lugar que merece. Sabemos o difícil que vai ser e vou tentar ser o mais certo possível", confessou.



A ação do presidente "é um ato de valentia e de grande coragem", finalizou.