Diretor do Bayern confirma conversas com Jorge Mendes e explica porque não quis Ronaldo

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern Munique, explicou este domingo numa entrevista ao jornal alemão 'Bild' que Jorge Mendes falou com o clube alemão no sentido de colocar Cristiano Ronaldo na Bundesliga, mas a formação bávara não o quis."O Ronaldo não se encaixa no Bayern, nem financeira nem desportivamente. Não se encaixa na nossa filosofia, nem no desenho tático da equipa", explicou o diretor desportivo dos campeões alemães."Falámos sobre a possibilidade de contar com o Ronaldo. Mas eu disse claramente ao Jorge Mendes: isso não é viável para nós", acrescentou Salihamidzic, sem especificar se essas conversas com o empresário foram no verão ou antes do Mundial.Ronaldo acabou por rumar ao Al Nassr, onde assinou o maior contrato da história do desporto pela mão de Ricardo Regufe, depois de terminar a longa ligação a Jorge Mendes.