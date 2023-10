Dois detidos por suspeita de venda irregular de bilhetes para jogo no Dragão

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve esta quarta-feira dois suspeitos de venda irregular de seis bilhetes para o jogo da Liga dos Campeões de futebol, no Estadio do Dragão, entre o FC Porto e o FC Barcelona.Em comunicado, aquela autoridade refere que a detenção dos suspeitos ocorreu no âmbito de uma operação de fiscalização direcionada ao combate do ilícito de venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares e de especulação em plataformas digitais.Segundo a ASAE, os detidos anunciaram a venda de bilhetes 'online' por um preço acima do estipulado, sendo que foram apreendidos seis bilhetes digitais com valores faciais unitários que oscilavam entre 60 e os 80 euros e que estavam à venda por 100 euros.Um dos detidos, acrescenta a ASAE, foi já presente a tribunal tendo-lhe sido aplicada como medida de coação Termo de Identidade e Residência (TIR) e aplicada uma medida de suspensão provisória do processo, mediante a entrega de 600 euros a uma instituição de solidariedade social.O FC Porto discute esta quarta-feira com o FC Barcelona a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol, em jogo da segunda jornada da prova.Na ronda inaugural, o vice-campeão português estreou-se na 'Champions' com um triunfo por 3-1 sobre os ucranianos do Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, enquanto o campeão espanhol goleou por 5-0 na receção ao Antuérpia, com o contributo dos portugueses João Félix - autor de dois golos - e João Cancelo.FC Porto e Barcelona, que já mediram forças oito vezes em provas europeias, com três vitórias para os portuenses e cinco para os catalães, defrontam-se a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, sob a arbitragem do inglês Anthony Taylor.