Donos do PSG entram na SAD no Sp. Braga

Os donos do Paris Saint-Germain vão entrar na SAD do Sp. Braga e prometem um investimento de vários milhões de euros.A empresa Qatar Sports Investments, que agora entra na SAD do clube minhoto, é a mesma que transformou o PSG num clube multimilionário e que hoje em dia tem jogadores como Messi, Mbappé ou Neymar.A posição deste fundo na SAD do Braga será minoritária, a rondar os 22%. Ainda assim, Nasser Al-Khelaifi, o empresário do Qatar que controla o PSG, promete investir muito dinheiro.António Salvador, presidente do clube bracarense, esteve várias vezes em Doha, nos últimos meses. Foi nessas viagens que ficou fechado este acordo. Agora, e com este investimento, o Braga poderá ganhar, a curto prazo, uma nova força na luta pelo título em Portugal.