Marchesín vai jogar um ano no Almería por empréstimo do FC Porto. Os dois clubes ainda estavam na quinta-feira a fechar os últimos pormenores do negócio, nomeadamente em que condições os espanhóis ficam obrigados a exercer a cláusula de compra.



Há vários meses que o guarda-redes argentino tinha manifestado a intenção de transferir-se neste verão para um clube onde pudesse jogar com maior regularidade.









