Dragão firme frente ao Rio Ave mantém-se colado ao Benfica

Um golo de Marega (12’) encaminhou o FC Porto para um triunfo sobre o Rio Ave que permitiu aos dragões igualarem o Benfica no segundo lugar da tabela classificativa, com os mesmos 18 pontos, menos um do que o líder Famalicão.

Sérgio Conceição surpreendeu ao dar a titularidade a Nakajima, mas o FC Porto entrou com tudo e disposto a resolver a contenda rapidamente. Até porque na quinta-feira há Liga Europa (defronta o Feyernoord).

Marega personificou essa vontade. Depois de ter falhado um golo certo, logo aos dois minutos, quando seguia isolado e permitiu a defesa de Kieszek, não perdoou à passagem do minuto 12. Na sequência de um canto de Otávio cabeceou para o 1-0. Um golo que trouxe tranquilidade.

O FC Porto assumia as rédeas de um jogo duro e muito disputado no meio-campo. Faltoso mesmo. Mais músculo do que talento. Faltas, muitas faltas (15 faltas para cada lado). Cartões amarelos em barda e outros que ficaram por mostrar.

Mas os dragões controlavam as operações. Em jeito de rendimento mínimo, mas sem colocar em perigo os três pontos que permitem igualar o Benfica antes da Liga parar quase um mês.

Na etapa complementar, os dragões mantiveram o ascendente. Otávio foi quebra cabeças e viu Nuno Santos travá-lo à entrada da área em falta. No livre direto (54’), Alex Telles rematou forte, mas à trave. Aliás, as pretensões do brasileiro voltaram a bater no ferro (77’), também de livre direto.

Pelo meio, surgiu um susto. Taremi isolou-se e ainda marcou, mas estava em fora de jogo. Um lance confirmado pelo videoárbitro.

Os vila-condenses moralizaram-se e subiram um pouco, embora não tenham conseguido criar situações de perigo. Já os dragões tinham em Zé Luís um perigo constante, mas Kieszek ganhou o duelo. Sérgio Conceição aproveitou para rodar jogadores, gerindo o plantel a pensar nas novas batalhas.



"Entrámos muito bem no jogo"

"Os últimos 25 minutos podem não ter sido espetaculares, o Rio Ave tem muita qualidade e o 1-0 é sempre incerto, mas somos justíssimos vencedores", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória (1-0) diante do Rio Ave.



"Apesar de terem tido posse de bola, não conseguiram criar ocasiões de golo. Não me lembro de uma defesa do Marchesín", continuou o técnico dos azuis-e-brancos.



"Entrámos muito bem no jogo. Na primeira parte o Rio Ave praticamente não chegou à nossa baliza e tivemos oportunidades para sair com uma diferença maior. Depois o Rio Ave mudou a estrutura, com dois avançados e uma linha de três atrás", concluiu Sérgio Conceição.



ANÁLISE

Marega ‘matador’

O Rio Ave é um cliente habitual dos golos de Marega. Este domingo, o maliano marcou pela 12ª vez aos vila-condenses. Soma dois golos ao serviço do Marítimo, três pelo V. Guimarães e sete pelos portistas.



Tempo de paragem

O tempo de paragem no lance do golo anulado ao Rio Ave foi de cinco minutos. É demasiado tempo para ser tomada uma decisão pelo VAR. Para mais quando a diferença do fora de jogo era superior a meio metro.



Nuno Almeida intranquilo

O juiz algarvio Nuno Almeida teve uma noite intranquila. Revelou uma dualidade de critérios na amostragem dos cartões amarelos. Pareceu mesmo ter perdido o pulso. Bem ao invalidar o golo de Taremi numa decisão que acabou por ser validada pelo videoárbitro. O vila-condense estava fora de jogo por... 64 centímetros.