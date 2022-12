Atrês dias do novo ano, o FC Porto deu um festival de futebol, no dia em que o presidente Pinto da Costa fez 85 anos e no dia em que Sérgio Conceição igualou Pedroto como o técnico com mais vitórias (215) na história do clube.



Veron (grande surpresa) fez a estreia a titular na Liga e esteve em grande.









