Pedrinho, que já jogou no Benfica, está perto de reforçar o FC Porto depois de ter deixado o Shakhtar Donetsk devido à invasão da Ucrânia por forças militares russas.O avançado brasileiro, de 23 anos, foi contratado pelo Benfica ao Corinthians por 18 milhões de euros em 2020/21, mas nunca se afirmou e acabou por ser vendido aos ucranianos do Shakhtar Donetsk no fim dessa temporada pelo mesmo valor.