Draxler diz que não conseguiu mostrar o seu potencial no Benfica

O futebolista alemão Julian Draxler afirmou esta quinta-feira que não foi capaz de mostrar o seu potencial no campeão Benfica, clube no qual alinhou por empréstimo dos franceses do Paris Saint-Germain, lamentando os problemas físicos sofridos.

"Nunca consegui mostrar aquilo de que era capaz. Não conseguia andar, tinha dores e acabei por ter de ser operado. Gostaria de ter dado um contributo maior para o campeonato e quase que tenho de pedir desculpa a todos os responsáveis. Devo dizer que isso me incomoda", disse o internacional alemão, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Draxler, de 29 anos, apenas foi utilizado nos 'encarnados' em 18 jogos nas diferentes competições na época 2022/23, apontando dois golos, com a temporada a terminar em fevereiro, depois de uma operação ao tornozelo esquerdo.

"Mas o que é especial na minha passagem por Lisboa é o facto de o clube me ter apoiado mesmo nesses meses, que não foram os ideais para mim. Acho que é isso que torna este clube especial, é por isso que nos tornámos campeões, é por isso que este clube joga no topo da Europa", salientou, agradecendo ao clube.

Antes de rumar à Luz e de representar o PSG, o internacional germânico passou pelo Wolfsburgo e o Schalke 04, seu clube de formação e em que iniciou a carreira.