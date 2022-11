O Benfica já está a equacionar ir ao mercado, em janeiro, em busca de um extremo, uma vez que o alemão Julian Draxler continua sem render aquilo que era esperado, sabe o CM.



O alemão voltou a ter oportunidade no onze no jogo diante do Penafiel para a Taça da Liga (vitória do Benfica por 2-0) mas rubricou mais uma exibição pobre.









