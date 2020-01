Dyego Sousa chega por empréstimo ao Benfica

Dyego Sousa, avançado de 30 anos, está a caminho do Benfica, apurou o CM. O internacional português deve chegar à Luz por empréstimo dos chineses do Shenzhen.

Está assim escolhido o atacante que já esteve no radar das águias há um ano e que vai competir com Vinícius e Seferovic por um lugar. Luís Filipe Vieira, sabe o CM, esteve reunido no final da noite de ontem com o luso-brasileiro, que se destacou em Portugal no Sp. Braga, para ultimar os pormenores do contrato. A chegada de mais um reforço para a Luz foi um dos temas abordados por Bruno Lage na conferência de imprensa de ontem. "Vamos ponderar uma entrada, mas temos de analisar e falar com o jogador. Jogar ele sabe e, se estiver disposto a vir correr por nós, pode entrar na equipa", disse.

Com o mercado a fechar (meia-noite), Zivkovic continua inflexível quanto a uma possível saída. "Respeitamos o homem e o jogador. Em função do rendimento, e da nossa ideia para o futuro, é o jogador com menos minutos", constatou Lage. Em sentido contrário, o médio sérvio Fejsa vai jogar por empréstimo nos espanhóis do Alavés e Lage não lhe poupou elogios. "É um excelente profissional e como homem é dos melhores com quem trabalhei", afirmou. Depois, falou da saída de Bruno Fernandes do Sporting para o Man. United: "O futebol português deixa de poder ver um grande jogador nos seus estádios. Mas ele viverá uma experiência fantástica."

Quanto ao jogo desta quinta-feira com o Belenenses SAD, na Luz, Lage disse que espera um adversário capaz de criar "dificuldades".



"Proposta do benfica foi ridícula"

"A proposta do Benfica seria de 15 milhões de euros, mais o passe do Yony González, de 5 milhões de euros, mas o Andrés [presidente do Corinthians] não quis nem conversar. A proposta foi ridícula. Abaixo de 20 milhões de euros não sai", disse ontem, ao canal FOX, Will Dantas, empresário do extremo Pedrinho (21 anos), que está ao serviço da seleção brasileira no torneio pré-olímpico.