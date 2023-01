Rudi Garcia, treinador do Al Nassr, abordou a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube saudita, após o jogo deste sábado com o Al Khaleej, que a nova equipa de CR7 venceu por 1-0."O contrato com Cristiano Ronaldo é algo extraordinário no futebol e prova do desenvolvimento do futebol saudita. Estamos contentes com o negócio, mas o nosso primeiro objetivo é adaptá-lo e desfrutar com o Al Nassr", reconheceu o técnico, em declarações partilhadas por jornalistas sauditas.