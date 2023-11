Edwards começa no banco: Veja o onze do Sporting para o jogo com a Atalanta

O Sporting defronta esta quinta-feira a Atalanta em Bérgamo, pelas 17h45 horas, em partida da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Consulte as opções de Rúben Amorim para a partida, bem como as escolhas de Gian Piero Gasperini.O inglês Marcus Edwards, que na quarta-feira sofreu um acidente a caminho do treino dos leões, começa o encontro no banco. O avançado de 24 anos foi titular nos últimos dois encontros do Sporting na prova.Musso; Koopmeiners, Lookman, Éderson e De Roon; Djimsiti, Ruggeri, Kolašinac, Hateboer, Scalvini e Scamacca: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pašalic, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo, Al. Miranchuk e Cisse: Adán; St. Juste, Diomande e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Hjulmand e Matheus Reis; Pote, Trincão e Gyökeres: Israel, Diogo Pinto, Coates, Edwards, Nuno Santos, Luís Neto, Dário Essugo, Paulinho, Catamo, Eduardo Quaresma e Afonso MoreiraSiga o jogo AQUI