Empate português para francês ver em jogo histórico em Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira recebeu este sábado o Sp. Braga e empatou (0-0) em partida equilibrada, onde a equipa de arbitragem francesa liderada por Willy Delajod (fruto do protocolo de intercâmbio entre as federações dos dois países), fez história e passou positivamente despercebida.Os castores entraram mais acutilantes e construíram várias oportunidades de golo. A defesa bracarense foi resolvendo e os guerreiros do Minho responderam através de um remate perigoso de Chiquinho (17’). Até ao intervalo, a equipa de Jorge Simão mostrou sempre maior apetite pelo golo, mas o marcador não se alterou.Na segunda metade, Carlos Carvalhal lançou Galeno com objetivo de ganhar intensidade. Nos primeiros minutos, o ataque bracarense ainda se viu, mas foi sol de pouca dura. A partida entrou num ritmo lento e aborrecido e foi quase penoso aguardar pelo apito final do árbitro francês Willy Delajod.O Paços de Ferreira ainda tentou fazer pela vida, mas o empate acaba por penalizar a falta de ambição das duas equipas.