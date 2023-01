Ainda antes de 2015, César Boaventura “delineou um plano para obtenção de ganhos” que “bem sabia não lhe serem devidos”. Para isso, tentou “criar uma aura à sua volta de que era um empresário de futebol de excecional sucesso fruto da sua conhecida relação privilegiada com o anterior presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira”, descreve o Ministério Público no despacho de acusação da ‘Operação Malapata’, a que o CM teve acesso.









