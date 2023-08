Entradas de Neres e Tengstedt decidiram o jogo do Benfica nos minutos finais

O Benfica conseguiu este sábado a primeira vitória no campeonato, mas o triunfo só foi materializado nos últimos minutos e com homens que vieram do banco.









As mudanças no onze face à derrota no Bessa já eram esperadas, quer pelo castigo de Musa, quer pela lesão de Jurásek. Contudo, Roger Schmidt foi mais longe e, para além de estrear Samuel Soares no lugar de Odysseas, adaptou Aursnes à lateral-esquerda.

A toada da primeira parte foi aquilo que já se esperava: o Benfica a mandar e a criar várias chances. Quer por falta de pontaria, quer pela boa exibição do guarda-redes tricolor, certo é que o campeão nacional ficou em branco até ao intervalo. Domínio total, assim como a ineficácia.









Leia também Tengstedt marca golo na Luz um minuto depois de sair do banco. Benfica vence Estrela por 2-0 Do lado do Estrela, apenas um lance de relativo perigo. Jogou com as armas que tinha e conseguiu, com alguma sorte à mistura, travar as investidas do Benfica, muito apoiado pelos cerca de 60 mil que estiveram nas bancadas no primeiro jogo da época no Estádio da Luz.

O segundo tempo trouxe um Benfica menos veloz e um conjunto tricolor mais confiante. Ainda assim, a matriz da ineficácia não se alterou. Arthur Cabral, estreia absoluta nas águias, mostrou-se mas também ele foi demasiado perdulário.





A entrada de Neres acabou por mudar tudo. A qualidade técnica do brasileiro veio ao de cima numa altura em que a equipa contrária já mostrava debilidades físicas. O brasileiro inventou o lance que deu vantagem ao Benfica. Tengstedt, que também saiu do banco, fez o que Arthur não tinha conseguido e na primeira vez que tocou na bola marcou. Estava quebrada a resistência do E. Amadora, que sofreu ainda mais um em mais uma invenção de Neres que entregou de bandeja para Rafa fazer o 2-0.





Bom jogo do Benfica na Luz. Faltaram mais golos, tal o caudal ofensivo do campeão.





Grimaldo "Duros de negociar"

"O Benfica é um clube muito difícil na hora de vender jogadores. São duros a negociar", disse a ex-águia Grimaldo ao portal Infobae España. O espanhol, que este verão trocou a Luz pelos alemães do Bayer Leverkusen, não esquece os encarnados: "Gosto imenso do Benfica, é o meu clube e continuarei a apoiá-los."



João Victor de saída

João Victor não foi convocado para o duelo com o E. Amadora e não deve voltar a vestir mais a camisola do Benfica. Regresso ao Brasil é forte hipótese.