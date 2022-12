Os argentinos Enzo Fernández e Otamendi, titulares da seleção da Argentina na final do Mundial (domingo), só devem chegar ao Seixal, para integrar os trabalhos do Benfica, após o Natal. Ou seja, em vésperas do jogo com o Sp. Braga para o campeonato, marcado para dia 30.



Vai ser um autêntico contrarrelógio para a dupla sul-americana.