Christian Eriksen foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Man. United. O internacional dinamarquês volta ao topo do futebol europeu 398 dias depois do enorme susto ao serviço da sua seleção, quando colapsou em campo durante um jogo do Europeu.



A 12 de junho de 2021, a poucos minutos do fim da 1ª parte da partida com a Finlândia (que viria a vencer por 1-0), Eriksen sofreu uma paragem cardíaca e caiu inanimado no relvado.









